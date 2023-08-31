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Роспотребнадзор исключил завоз «болезни легионеров» в Россию

Роспотребнадзор: риск завоза «болезни легионеров» в Россию исключен

Риск завоза «болезни легионеров» в Россию исключен, специалисты Роспотребнадзора контролируют ситуацию на границе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает «РИА Новости».

Речь идет о легионеллезе, остром инфекционном заболевании, которое вызывают разные виды микроорганизмов рода Legionella. Болезнь протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения.

Болезнь не передается от человека к человеку. Заражение происходит при вдыхании аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. Их источниками могут быть охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

Чтобы пресечь проникновение легионеллеза в Россию, специалисты используют автоматизированную информационную систему (АИС) «Периметр». Она позволяет анализировать и выявлять граждан с симптомами инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой», пояснили в Роспотребнадзоре.

Вспышку заражения легионнелезом зарегистрировали в районе Жешува на юго-востоке Польши в конце августа. Согласно последним данным, в стране от заболевания умерли 16 человек, большинство — в возрасте старше 64 лет.

Теги
Роспотребнадзор заболевание легионеллез
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