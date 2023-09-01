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Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158 человек

Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158 человек
Фото: Jakub Podkowiak / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Jakub Podkowiak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Число заболевших легионеллезом («болезнь легионеров») в Польше выросло до 158 человек. Об этом сообщает издание Wyborcza.

По данным газеты, в четверг болезнь выявили только у одного человека, он госпитализирован. Всего от болезни в стране погибли 18 человек в возрасте 53–98 лет.

Болезнь начала распространяться в городе Жешув на юге Польши, недалеко от границы с Украиной. Позже болезнь распространилась в остальные регионы страны.

В Жешуве легионеллез выявили у 106 человек, еще 36 пациентов заразились в Жешувском районе.

30 августа власти сообщили о 144 заболевших и восьмерых погибших. Тогда в Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили, что сейчас нет оснований утверждать, что последняя волна легионеллезной инфекции является «результатом диверсионной деятельности».

Легионеллез, или «болезнь легионеров», — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерию Legionella pneumophila выявили в 1977 году, когда было установлено, что она стала причиной вспышки тяжелой формы пневмонии в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона.

По данным ВОЗ, наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.

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Теги
легионеллез Польша заболевшие
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