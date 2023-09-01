Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158 человек

Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158 человек

Фото: Jakub Podkowiak / Keystone Press Agency / Global Look Press

Число заболевших легионеллезом («болезнь легионеров») в Польше выросло до 158 человек. Об этом сообщает издание Wyborcza.

По данным газеты, в четверг болезнь выявили только у одного человека, он госпитализирован. Всего от болезни в стране погибли 18 человек в возрасте 53–98 лет.

Болезнь начала распространяться в городе Жешув на юге Польши, недалеко от границы с Украиной. Позже болезнь распространилась в остальные регионы страны.

В Жешуве легионеллез выявили у 106 человек, еще 36 пациентов заразились в Жешувском районе.

30 августа власти сообщили о 144 заболевших и восьмерых погибших. Тогда в Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили, что сейчас нет оснований утверждать, что последняя волна легионеллезной инфекции является «результатом диверсионной деятельности».