Число заразившихся «болезнью легионеров» в Польше выросло до 158 человек
Число заболевших легионеллезом («болезнь легионеров») в Польше выросло до 158 человек. Об этом сообщает издание Wyborcza.
По данным газеты, в четверг болезнь выявили только у одного человека, он госпитализирован. Всего от болезни в стране погибли 18 человек в возрасте 53–98 лет.
Болезнь начала распространяться в городе Жешув на юге Польши, недалеко от границы с Украиной. Позже болезнь распространилась в остальные регионы страны.
В Жешуве легионеллез выявили у 106 человек, еще 36 пациентов заразились в Жешувском районе.
30 августа власти сообщили о 144 заболевших и восьмерых погибших. Тогда в Агентстве внутренней безопасности Польши сообщили, что сейчас нет оснований утверждать, что последняя волна легионеллезной инфекции является «результатом диверсионной деятельности».
Легионеллез, или «болезнь легионеров», — острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду Legionella. Заболевание протекает с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Впервые бактерию Legionella pneumophila выявили в 1977 году, когда было установлено, что она стала причиной вспышки тяжелой формы пневмонии в Филадельфии среди участников съезда Американского легиона.
По данным ВОЗ, наиболее распространенный способ передачи инфекции — вдыхание зараженных аэрозолей, образующихся из воды, в которой присутствует бактерия. К источникам аэрозолей относятся охлаждающие блоки систем кондиционирования воздуха, системы горячего и холодного водоснабжения, увлажнители и гидромассажные ванны.