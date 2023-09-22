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Захарова обвинила главу ЕК во лжи из-за слов о применении ядерного оружия

Захарова: глава ЕК солгала, говоря о применении ядерного оружия в Хиросиме

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен «врет», возлагая ответственность за бомбардировку Хиросимы на Россию, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

Захарова напомнила о речи, которую фон дер Ляйен произнесла на вручении награды Атлантического совета (признан в России нежелательной организацией) премьер министру Японии Фумио Кисиде. Дипломат обратила внимание, что в своем выступлении глава Еврокомиссии упомянула Хиросиму, где родился японский премьер.

Фон дер Ляйен в своей речи напомнила, что была в Хиросиме в дни саммита G7 («Большая семерка») в мае 2023 года. Захарова привела выдержку из этой речи.

«Вы выросли на историях выживших. И вы хотели, чтобы мы послушали те же истории. <...> Это было отрезвляющее начало G7, которое я никогда не забуду, особенно в то время, когда Россия угрожает снова применить ядерное оружие. Это отвратительно, это опасно, в свете Хиросимы — непростительно», — сказала глава ЕК, обращаясь к Кисиде.

«Отвратительно и опасно то, как врет Урсула Фон дер Ляйен», — написала в ответ Захарова.

В английской версии речи фраза, произнесенная фон дер Ляйен, звучит как «especially at a time when Russia threatens to use nuclear weapons once again», и имеет такой же смысл, как в переводе на русский язык. Вероятно, фон дер Ляйен имела ввиду повторное использование ядерного оружия после применения его Соединенными Штатами при бомбардировках Хиросимы и Нагасаки.

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Вооруженные силы США провели бомбардировку японских городов Хиросима и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года. Непосредственно в результате удара погибло более 70 тыс. человек. Через пять лет из-за воздействия радиоактивного заражения, раковых заболеваний и других отложенных эффектов общее число погибших могло превысить 200 тыс. чел.

Риторика о ядерной войне вновь появилась в информационном поле в феврале этого года после начала военной операции России на Украине. 27 февраля, через несколько дней после начала боевых действий, российский президент Владимир Путин приказал привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. Глава государства подчеркивал, что Москва никому не угрожает ядерным оружием, но призывал не забывать, что у России оно есть.

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Персоны
Мария Захарова МИД Урсула фон дер Ляйен Хиросима ядерное оружие
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России, директор департамента информации и печати МИДа, дипломат, чиновник

24 декабря 1975 года
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