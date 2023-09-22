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Военная операция на Украине ,  
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Вучич назвал лицемерием обвинения Запада в адрес Путина по Украине

Вучич: Запад проявляет лицемерие, выдвигая обвинения в адрес Путина по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Страны Запада проявляют лицемерие, высказывая обвинения в адрес российского президента в связи с конфликтом на Украине, заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Руководители западных государств, по словам Вучича, употребляли те же тезисы, что и Путин, говоря о бомбардировках НАТО Югославии.

«Практически все западные страны грубо нарушили положения резолюции 1244 Совбеза ООН. Они отказались от тех принципов, которые, как сегодня они говорят, они защищают. <...> Самые могущественные 19 стран приняли решение без участия Совета Безопасности ООН, повторюсь, без решения СБ ООН, жестоко напасть и наказать суверенную страну в Европе. Как они сказали, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу», — сказал Вучич.

Однако сейчас лидеры западных стран «возмущаются», когда президент России употребляет такие же выражения, продолжил президент Сербии.«Они забыли, что они сами тогда использовали те же самые слова. Но хуже всего то, что все те, кто использовал агрессию против Сербии, сегодня поучают нас о территориальной целостности Украины», — заключил глава государства.

С 24 марта по 10 июня 1999 года силы НАТО в рамках военной операции «Союзная сила» (Operation Allied Force) ежедневно наносили удары по городам Сербии. Всего было нанесено несколько тысяч ударов с применением бомбардировщиков и крылатых ракет. В результате операции погибли около 3 тыс. человек, порядка 5 тыс. были ранены. Еще свыше 1 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

Поводом для международного вмешательства стал межэтнический конфликт между албанцами и сербами в Косово. Приказ о проведении операции отдал генсек альянса Хавьер Солано, она проводилась без санкции Совбеза ООН.

В октябре 2018 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что бомбардировка проводилась для защиты гражданского населения и скорейшего свержения президента Югославии Слободана Милошевича.

Президент России Владимир Путин, объявляя о начале спецоперации на Украине подчеркивал, что она проводится для «защиты людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Впоследствии он не раз повторял этот тезис. Российская сторона отвергает обвинения в совершении военных преступлений, которые выдвигают Киев и Запад, и предъявляет аналогичные обвинения Украине и ее союзникам.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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