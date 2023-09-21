Эстония дала полгода на перерегистрацию машин с российскими номерами

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Владельцы транспортных средств с российскими номерами должны в течение полугода внести свой транспорт в эстонский реестр или вывезти автомобиль из страны, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметса, передает Postimees.

Ранее власти предлагали конфисковать автомобили с российскими номерами, однако глава МИД Эстонии не поддержал это решение и предложил другую меру — перерегистрацию.

Ляэнеметс рассказал, что при вывозе автомобиля нужно оплатить налог и пошлину. «В случае с автомобилем стоимостью €20 тыс. таможенная пошлина составит около €2 тыс., а налог с оборота — €4,4 тыс.», — уточнил он.

Эстония запретила въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с мск) 13 сентября.

Еврокомиссия 10 сентября выпустила разъяснения о режиме санкций, в которых говорилось, что въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами будет расценен как запрещенный импорт.

В ЕК объяснили РБК, что каждое государство принимает решение о необходимых в связи с санкциями ограничениях самостоятельно.

Сейчас запрет на въезд для машин с российскими номерами ввели шесть стран ЕС: Эстония, Латвия, Финляндия, Литва, Польша и Германия.