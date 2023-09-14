Глава МВД Эстонии призвал конфисковать автомобили с российскими номерами

Автомобили с российскими номерами, которые уже находятся в Эстонии, необходимо конфисковать или перерегистрировать, считает глава МВД страны. С 13 сентября в Эстонии действует запрет на въезд автомобилей с регистрацией в России

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Автомобили с российской регистрацией, находящиеся в Эстонии, должны быть конфискованы или перерегистрированы. Об этом заявил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс на пресс-конференции правительства, передает ERR.

«Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили [с номерами России] необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. <...> Если эти машины постоянно здесь передвигаются, то, может, они должны быть зарегистрированы в Эстонии?» — сказал Ляэнеметс.

По его словам, Еврокомиссия считает, что машины с российской регистрацией нельзя выпускать из ЕС, так как это будет считаться «перемещением находящихся под санкциями товаров».

Пока правительство Эстонии еще не приняло решение о том, начинать ли конфискацию автомобилей с российскими номерными знаками в стране.

Представитель налогово-таможенного управления Антс Кутти рассказал ERR, что за день действия запрета на въезд автомобилей с российскими номерами в Эстонию «все было очень спокойно». По его словам, на пропускном пункте «Нарва» эстонские пограничники вынесли предупреждение по меньшей мере 17 водителям, сообщив, что они не могут въезжать на транспортном средстве, зарегистрированном в России. «Они отнеслись к этому с пониманием, приняли это к сведению и покинули территорию ЕС», — отметил он.

В очереди на выезд из Эстонии также были замечены автомобили с российскими номерными знаками. Один из водителей такого автомобиля, который проживает в эстонском городе Нарва-Йыэсуу, рассказал ETV, что он намерен оставить машину в России и купить новую в Эстонии. «Это просто еще одно неудобство», — сказал он.

Власти Эстонии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским) 13 сентября в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам, а также машин с десятью и более пассажирскими местами, автобусов, машин с дипломатическими номерами и мотоциклов.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал правильным решение о запрете и счел, что этот шаг «соответствует внешнеполитическим интересам страны и политике санкций». Он пообещал проконсультироваться с правительством и поднять вопрос о том, что делать с автомобилями, зарегистрированными в России, которые уже находятся в Эстонии.

ФТС России 13 сентября подтвердила, что эстонская сторона начала разворачивать машины с российскими номерами. При этом за рулем автомобиля, которому не позволили проехать на эстонскую территорию, был мужчина с двойным гражданством — России и Литвы.

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призывал зеркально ответить на введенные Эстонией ограничения. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — отметил он.