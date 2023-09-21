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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Представители Баку и армян Карабаха сообщили об итогах переговоров

Армяне Карабаха и Баку не достигли итогового соглашения на встрече в Евлахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Reuters
Фото: Reuters

По итогам переговоров делегации Азербайджана и представителей армянского населений Нагорного Карабаха итогового соглашения достигнуто не было, необходимо согласовывать детали, заявил представитель армян Карабаха Давид Бабаян.

В то же время представитель Азербайджана Эльчин Амирбеков заявил Sky News Arabia, что ожидать решения всех проблем за одну встречу не стоит. «Я думаю, что сегодняшние переговоры в Евлахе — первые из многих встреч. Не стоит ожидать, что все проблемы между карабахскими армянами и Азербайджаном будут решены за одну встречу», — сказал он (цитата по Demokrat.az).

Никаких официальных сообщений об итогах и повестке переговоров пока не было, однако известно, что стороны собирались обсудить «реинтеграцию армян», проживающих в Карабахе.

Встреча делегации Азербайджана и представителей армянского населения Нагорного Карабаха началась утром 21 сентября. Ей предшествовали два дня боев и предложение властей Нагорно-Карабахской республики (НКР) вернуться за стол переговоров. К концу дня 20 сентября в НКР сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

Материал дополняется.
 

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