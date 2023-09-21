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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Песков сообщил о следствии после гибели российских миротворцев в Карабахе

Песков: по факту гибели российских миротворцев в Карабахе ведется следствие
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

По факту гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе ведется следствие, однако детали произошедшего пока неизвестны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Ведется следствие, об этом говорилось во время телефонного разговора главы государства [Владимира Путина] с президентом Азербайджана [Ильхамом Алиевым]. Принесены извинения, мы видели информацию о том, что там были отстранены от исполнения обязанностей некоторые люди. Есть задержанные в этой связи», — сказал Песков, добавив, что детали произошедшего пока неизвестны.

Представитель Кремля подчеркнул, что российские миротворцы «приложили усилия» для того, чтобы помочь мирным гражданам Нагорного Карабаха покинуть опасные районы. По его словам, Москва рассчитывает на стойкое прекращение огня в регионе.

«Безусловно, осталось много технических моментов до того, как будет финализирована работа над договором (мирным договором между Арменией и Азербайджаном. — РБК). <...> Но все предпосылки для этого имеются, и при наличии доброй воли можно будет выйти на финишную прямую», — заключил Песков.

Российские миротворцы погибли 20 сентября при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщало Минобороны России. Число погибших не называлось. Петербургский клуб моряков-подводников и ветеранов ВМФ сообщил о гибели замкомандующего подводными силами Северного флота по военно-политической работе капитана 1-го ранга Ивана Ковгана.

Алиев в разговоре с президентом Путиным 21 сентября извинился за гибель миротворцев. Он пообещал оказать материальную помощь семьям военных.

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Позже ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщили, что подозреваемые в обстреле российских миротворцев задержаны, а командир корпуса военных Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в обстреле, отстранен от выполнения своих обязанностей.

Российские миротворцы были направлены в Нагорный Карабах в 2020 году по окончании второй карабахской войны между Азербайджаном и Арменией. Они находятся там на основании соглашения о прекращении огня, которое Баку и Ереван заключили при посредничестве Москвы в ноябре того года.

19 сентября, после того, как Баку объявил о начале «антитеррористической операции» в регионе, российские миротворцы занялись эвакуацией мирного населения.

Боевые действия в регионе продолжались чуть более суток. 20 сентября стороны объявили о прекращении огня. Соглашение, достигнутое при посредничестве российских миротворцев, предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод армянских вооруженных сил из региона. Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил, что армянские вооруженные силы покинули регион еще в августе 2021 года.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

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Теги
Дмитрий Песков Армения Азербайджан Нагорный Карабах миротворцы
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