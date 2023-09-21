ТАСС и «РИА Новости» сообщили о задержаниях за обстрел миротворцев России
Подозреваемые в обстреле российских миротворцев в Карабахе задержаны. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источник в российском силовом ведомстве.
По данным источника российских агентств, командир корпуса военных Азербайджана, подчиненные которого подозреваются в обстреле, отстранен от выполнения своих обязанностей.
Крупнейшие азербайджанские СМИ, включая Trend.az, на момент публикации пока не сообщали о задержании азербайджанских военных.
Российские миротворцы погибли 20 сентября при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах) в Нагорном Карабахе, сообщило Минобороны России. Число погибших не называлось.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 сентября в разговоре с президентом России Владимиром Путиным извинился за гибель миротворцев. Он пообещал оказать материальную помощь семьям военных. «Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В связи с этим генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте», — говорится в сообщении о разговоре президентов на сайте Кремля.
В Нагорном Карабахе размещены около 2 тыс. российских миротворцев. Они находятся там на основании соглашения о прекращении огня, которое Баку и Ереван заключили при посредничестве Москвы в ноябре 2020 года.
19 сентября миротворцы начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха после объявления Азербайджаном о начале «антитеррористической операции» в регионе. Боевые действия продолжались около суток. 20 сентября стороны объявили о прекращении огня. Соглашение, достигнутое при посредничестве российских миротворцев, предусматривает роспуск армии Нагорного Карабаха и вывод армянских вооруженных сил из региона. Ереван заявлял, что в регионе его военных нет.
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