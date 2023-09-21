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Пандемия коронавируса ,  
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В России приостановили вакцинацию подростков от COVID-19

В России приостановили вакцинацию против COVID-19 детей от 12 до 18 лет
Сюжет
Пандемия коронавируса
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

В России временно остановили вакцинацию подростков от коронавируса из-за запуска Минздравом третьей фазы клинических исследований обновленной вакцины. Об этом сообщил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает «Интерфакс».

По словам Горелова, клинические испытания займут два месяца, на это время приостановят вакцинацию детей от 12 до 18 лет.

«В зависимости от исходов третьей фазы будут даны рекомендации по использованию новой вакцины применительно к взрослым, потом будут взрослые старше 60 лет, а потом при необходимости вернемся к детям», — сказал он.

Вакцинация от коронавируса среди подростков в России проводится препаратом «Спутник М», которая создана на основе «Спутник V». «Спутник М» также двухфазный, но его доза в пять раз меньше, чем у вакцины для взрослых. Компоненты вакцины вводятся с интервалом в 21 день.

С наступлением осени в России выросла заболеваемость COVID-19. С 4 по 10 сентября число пациентов с коронавирусом увеличилось на 50% по сравнению с предыдущей неделей — до 7688 человек, а за неделю с 11 по 17 сентября в стране зафиксировали около 11,5 тыс. случаев COVID-19.

Роспотребнадзор в середине сентября назвал рост заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в осенний период прогнозируемым и ожидаемым из-за холодной погоды и увеличения контактов людей после летних отпусков. В ведомстве не исключали введения ограничительных мер на локальном уровне.

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