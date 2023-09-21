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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе

Минобороны: миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек в Нагорном Карабахе
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Конфликт Армении и Азербайджана

Российские миротворцы эвакуировали 5 тыс. человек из трех районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны.

«С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тыс. человек», — заявили в оборонном ведомстве.

Все эвакуированные получили горячее питание и место для отдыха, российские военные врачи оказывают им необходимую помощь.

Российские миротворцы (около 2 тыс. военных) размещены в Нагорном Карабахе по договоренностям 2020 года.

19 сентября Миноброны сообщило, что российские миротворцы начали эвакуацию мирного населения из наиболее опасных районов непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) после объявления Азербайджаном о начале «антитеррористической операции».

20 сентября часть миротворцев погибла при обстреле автомобиля в районе населенного пункта Джанятаг (Чанкатах). В Минобороны подчеркнули, что для выяснения всех обстоятельств произошедшего на месте работают азербайджанские и российские представители следственных органов.

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Азербайджан начал «антитеррористическую операцию» 19 сентября. Минобороны страны обвинило армянские власти в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах позиций азербайджанской армии. Спустя четыре часа после начала боевых действий власти НКР затребовали переговоров, а 20 сентября сообщили, что при посредничестве российских миротворцев достигли договоренности о прекращении огня и разоружении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян называл миссию российских добровольцев в Карабахе провалом. Он сказал, что после блокировки Лачинского коридора Азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась. Пашинян отметил, что Россия больше не может оказывать влияние на Азербайджан, тогда как Нагорный Карабах был зоной ответственности российского миротворческого контингента.

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Теги
Минобороны эвакуация Россия Нагорный Карабах Азербайджан Армения
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