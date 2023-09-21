«РИА Новости» объяснили удар дрона по самолету ВСУ на дальнем аэродроме

Барражирующий боеприпас «Ланцет» поразил украинский истребитель МиГ-29 на дальности свыше 80 км. Об этом «РИА Новости» рассказал информированный источник.

«Были использованы отдельные новые конструктивные решения. <...> В результате МиГ-29 на украинском аэродроме был поражен прямым попаданием «Ланцета» в кабину на общей дальности более 80 км от точки запуска аппарата в тылу российских оборонительных позиций», — заявил собеседник агентства.

Источник добавил, что разведывательно-ударный контур с системой «Ланцет», который используют российские военные, «стал по-настоящему «фронтовой длинной рукой».

20 сентября Минобороны сообщило, что военные сбили в зоне военной операции на Украине истребитель МиГ-29, который стоял на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. Его уничтожил беспилотник.

«Ланцет» разработан компанией Zala Aero, входящей в концерн «Калашников». Максимальное время полета у версий дрона с двумя Х-образными крыльями составляет 30–40 минут. Барражирующие боеприпасы «Ланцет-1» и «Ланцет-3» способны вести разведку и поражать найденную цель. Такие дроны-камикадзе способны зависать в воздухе, выжидая момент для удара, говорится на сайте «Ростеха».

В Минобороны сообщали, что с помощью беспилотников по типу «Ланцета» уничтожается военная техника Вооруженных сил Украины, в том числе западная.

2 июля Минобороны Украины выразило беспокойство из-за того, что «Ланцеты» стали проблемой для украинских войск. «Все, что способно повредить наше оборудование или представлять опасность для наших войск, вызывает у нас беспокойство. <...> Не будем расхваливать русских, [но] это неплохое оборудование», — сказал советник украинского министра обороны Юрий Сак.