Минобороны сообщило об уничтожении истребителя и бомбардировщика ВСУ
Российские военные сбили в зоне военной операции на Украине бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 украинской армии, сообщило Минобороны России.
Бомбардировщик Су-24М сбила российская истребительная авиация в районе села Нововладимировка Николаевской области. Истребитель МиГ-20 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожил беспилотный летательный аппарат.
Кроме того, за сутки в зоне военной операции российские военные уничтожили несколько образцов украинской наземной военной техники, в том числе самоходную гаубицу М109 Paladin производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства.
В частности, 19 сентября в ходе действий российских военных на запорожском направлении ВСУ лишились двух установок Krab, американской артиллерийской системы М777, самоходной гаубицы «Акация», двух гаубиц Д-30, а также орудий «Мста-Б» и Д-20.
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