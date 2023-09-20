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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило об уничтожении истребителя и бомбардировщика ВСУ

Российские военные уничтожили бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Самолеты МиГ-29 ВВС Украины
Самолеты МиГ-29 ВВС Украины (Фото: Денис Малиновский / РИА Новости)

Российские военные сбили в зоне военной операции на Украине бомбардировщик Су-24М и истребитель МиГ-29 украинской армии, сообщило Минобороны России.

Бомбардировщик Су-24М сбила российская истребительная авиация в районе села Нововладимировка Николаевской области. Истребитель МиГ-20 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области уничтожил беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, за сутки в зоне военной операции российские военные уничтожили несколько образцов украинской наземной военной техники, в том числе самоходную гаубицу М109 Paladin производства США и самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении украинской военной техники, в том числе иностранного производства.

В частности, 19 сентября в ходе действий российских военных на запорожском направлении ВСУ лишились двух установок Krab, американской артиллерийской системы М777, самоходной гаубицы «Акация», двух гаубиц Д-30, а также орудий «Мста-Б» и Д-20.

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Теги
Минобороны бомбардировщик истребитель МиГ-29 Су-24М Николаевская область Днепропетровская область
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