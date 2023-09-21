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Саудовский принц заявил об остром уме и концентрации Байдена

Саудовский кронпринц бен Сальман: у Байдена острый ум и хорошая подготовка

Президент США Джо Байден сохраняет ясность ума и высокую концентрацию. Об этом в интервью Fox News заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед Бен Сальман Аль Сауд.

«У него острый ум, он по-настоящему сконцентрирован и хорошо подготовлен. Это то, что я вижу», — сказал принц (цитата по ТАСС).

Байдену — 80 лет, он самый пожилой президент в истории США. Если Байден снова выиграет президентские выборы, которые пройдут в 2024 году, в конце второго срока ему будет уже 86. Выборы пройдут 5 ноября.

25 октября 2022 года The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных лиц в правительстве Саудовской Аравии сообщила, что бен Сальман в частных беседах критикует Байдена, «насмехается» над ним и ставит под сомнение его умственные способности.

Также Байден, по данным WSJ, разозлил наследного принца упоминанием в разговоре во время встречи в июле нарушений прав человека в Саудовской Аравии и гибели журналиста Джамаля Хашкаджи в 2018 году. В Эр-Рияде отвергли данные газеты.

В интервью Fox News кронпринц заявил, что виновные в убийстве журналиста отбывают срок в тюрьме, либо должны «предстать перед законом».

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9 июня бен Сальман пригрозил США изменить сложившиеся отношения между странами и инициировать «серьезные экономические последствия» для Вашингтона из-за обещания Байдена привлечь Эр-Рияд к «последствиям» за решение сократить добычу нефти на фоне приближающихся выборов в США и высоких цен на бензин. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на конфиденциальный инструмент. Остается неясным, была ли угроза наследного принца напрямую передана Вашингтону, либо американская разведка перехватила эти сведения.

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Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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