Над Орловской областью сбили второй за сутки беспилотник
Над Орловской областью российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дрон уничтожили около 22:30 мск. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.
Это вторая атака на регион за сутки. Ранее Минобороны сообщало, что над Орловской областью сбили дрон около 21:00 мск.
Вечером 19 сентября Минобороны также сообщало об отражении атаки в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслав Гладков, средства ПВО сбили дрон на подлете к Шебекино. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.
После начала военной операции власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число таких случаев превысило 500.
В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в Орле обустроят аэропорт для перехвата дронов, которые летят в сторону столицы.
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