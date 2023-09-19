Над Орловской областью сбили второй за сутки беспилотник

Над Орловской областью российские средства ПВО сбили беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дрон уничтожили около 22:30 мск. Данные о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Это вторая атака на регион за сутки. Ранее Минобороны сообщало, что над Орловской областью сбили дрон около 21:00 мск.

Вечером 19 сентября Минобороны также сообщало об отражении атаки в Белгородской области. По словам главы региона Вячеслав Гладков, средства ПВО сбили дрон на подлете к Шебекино. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

После начала военной операции власти российских регионов регулярно сообщают об атаках беспилотников. Как подсчитал РБК, по данным на конец августа, число таких случаев превысило 500.

В конце августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказывал, что в Орле обустроят аэропорт для перехвата дронов, которые летят в сторону столицы.