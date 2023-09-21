Шольц выступил на Генассамблее ООН перед почти пустым залом

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на заседании Генассамблеи ООН перед почти пустым залом. Об этом сообщает журнал Bild.

Шольц выступил с обращением ко всему миру, призвав к проведению фундаментальной реформы Совета Безопасности ООН. Он раскритиковал «тот факт, что Совет Безопасности с его постоянными членами США, Россией, Китаем, Францией и Великобританией не отражает позиции мира». По его словам, «Африка заслуживает большего веса, как и Азия, и Латинская Америка».

Как объяснил журнал, «зал по-настоящему полон только тогда, когда говорит президент США, со всеми последующими выступающими он все быстрее становится пустым». Так, во время ежегодных дебатов ООН каждой стране разрешено выступить с 15-минутной речи, причем порядок четко регламентирован: первой всегда идет Бразилия, затем — США. И если президент Джо Байден выступал утром, когда зал был полон, то Шольц — поздним вечером, когда в аудитории почти никого не осталось.

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. 19-23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.