Шольц выступил за реформирование Совбеза ООН
Необходимо расширить представительство в Совете Безопасности ООН стран Азии, Африки и Латинской Америки и укрепить международное сотрудничество в целом, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время выступления в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Трансляция велась на сайте организации.
«ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира», — заявил Шольц (цитата по ТАСС). Он считает, страны Азии, Африки и Латинской Америки заслуживают большего веса в этой структуре.
Сейчас в Совбезе всегда представлено 15 стран. Из них пять постоянных членов — Россия, США, Великобритания, Китай и Франция, они обладают правом вето.
Десять остальных избираются на два года. Бразилия, ОАЭ, Албания, Гана и Габон избраны на 2022 и 2023 год. Япония, Эквадор, Швейцария, Мозамбик и Мальта — на 2023 и 2024 год.
Шольц также заявил о желании Германии стать одним из избираемых участников структуры в 2028 и 2028 годах.
Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о необходимости реформирования мировых институтов, в том числе Совбеза ООН, иначе миру будет грозить раздробленность в экономических и финансовых системах.
За реформирование Совбеза выступал президент России Владимир Путин — по его мнению, в ООН не хватает «мирового многообразия», а именно стран Азии, Африки и Латинской Америки.
В США также заявляли о намерении американского президента Джо Байдена на Генассамблее поднять вопрос о трансформации Совбеза в более «инклюзивный и всеобъемлющий».
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