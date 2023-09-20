FT узнала, что ЕС запретит писать на товарах «биоразлагаемый» и «зеленый»

FT: ЕС запретит надписи «биоразлагаемый» и «зеленый» на товарах к 2026 году

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Власти Евросоюза намерены запретить компаниям указывать на «климатическую нейтральность» своей продукции. В частности, Брюссель наложит запрет на маркировку товаров надписями «зеленый», «биоразлагаемый» и подобными знаками, пишет Financial Times со ссылкой на правила, согласованные Европарламентом.

Правила были одобрены вечером 19 сентября, они должны вступить в силу в 2026 году, пишет издание. Компаниям запретят размещать на продукции такие слова и фразы, как «друг природы», «энергоэффективный», «биоразлагаемый» и «зеленый», если товары не обладают «отличными экологическими характеристиками», а их производители не докажут достоверность этих утверждений.

Принятие этих поправок может сделать ЕС регионом с самыми жесткими экологическими требованиями в мире, пишет Financial Times. Для этого требуется одобрение всех членов Евросоюза и большинства Европарламента, уточняет газета.

Эта инициатива — часть плана Европы по сокращению углеродных выбросов и сведению их к нулю к 2050 году, отмечает Financial Times. Проект предполагает полное прекращение выбросов парниковых газов к 2050 году. Это означает, что выбросы углерода в атмосферу должны быть прекращены или компенсированы. С 2020 года в течение десяти лет Евросоюз запланировал направить на эти цели €1 трлн.

Программа нацелена на снижение темпов глобального потепления за счет существенного сокращения глобальных выбросов парниковых газов. Эту цель преследуют и страны — участницы Парижского соглашения, заключенного в декабре 2015 года. Документ подписали более 190 государств.