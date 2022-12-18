В ЕС договорились о «крупнейшем законе о климате в Европе»

ЕС также ускорит темпы, с которыми компании — от производителей электроэнергии до производителей — обязаны сокращать загрязнения окружающей среды, отмечает Bloomberg

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Евросоюз достиг соглашения о расширении углеродного рынка, одобрив центральную часть стратегии «зеленой сделки», которая направлена на то, чтобы сделать европейскую экономику климатически нейтральной к середине XXI века. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на предварительное соглашение, объявленное представителями стран — членов ЕС и Европарламента.

В соответствии с соглашением торговля сертификатами на углеродные выбросы распространится на отопление и автомобильный транспорт, а также на суда. Кроме того, ЕС ускорит темпы, с которыми компании — от производителей электроэнергии до производителей — обязаны сокращать загрязнение окружающей среды.

Это служит частью плана Европы по сокращению выбросов как минимум на 55% в сравнении с уровнем 1990 года к 2030-му и достижению «чистого нуля» к 2050 году.

«Это крупнейший закон о климате, когда-либо принятый в Европе, а некоторые говорят, что и в мире», — сказал ведущий переговорщик от Европарламента Питер Лизе.

Хотя некоторые положения реформы были смягчены по сравнению с первоначальным предложением, поскольку ЕС борется с энергетическим кризисом, блок намерен сделать «зеленую реформу» основой своей стратегии, отмечает агентство.

«Сделка является успешной для ЕС и обеспечит уверенность компаниям и инвесторам, даже если придется пойти на некоторые компромиссы, поскольку экономическая среда очень сложная», — сказал глава углеродных рынков Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA Инго Рамминг.

Ранее The Financial Times писала, что Евросоюз рассматривает вариант увеличения количества продаваемых сертификатов на углеродные выбросы, чтобы минимизировать влияние на экономику отказа от импорта российских энергоресурсов.

По данным газеты, Еврокомиссия допускает продажу через аукцион части сертификатов на выбросы парниковых газов из резервного фонда стабильности рынка. Планируется реализовать от 200 млн до 250 млн сертификатов из резерва.

В начале февраля Европарламент представил проект поправок к европейскому механизму пограничной корректировки углеродных выбросов (CBAM, углеродный налог).

Среди основных предложенных комитетом поправок были:

изменение сроков введения углеродного налога: платежи с импортеров предложено взимать уже с 2025 года;

измерение углеродного следа товаров, ввозимых в Евросоюз, не только по прямым выбросам, но и по косвенным, произошедшим на предыдущих стадиях технологической цепочки;

расширение CBAM на импорт в ЕС водорода, органических химических соединений, пластмасс и изделий из них;

более быстрое сворачивание бесплатно распределяемых квот на выбросы среди европейских производителей товаров, подпадающих под механизм CBAM.

«Я рассматриваю CBAM как крупное достижение. Это могло бы стать катализатором глобального ценообразования на углерод», — сказал 18 декабря Рамминг.