В Шереметьево объявили о запуске рейсов «России» в Тбилиси
Авиакомпания «Россия» запустит рейсы из Шереметьево в Тбилиси с 14 октября, следует из данных на сайте московского аэропорта.
По информации с табло авиарейсов, полеты будут выполняться ежедневно по два раза в сутки: в 0.45 и 9.35 утра.
Также планируется открытие рейсов в Батуми. Авиакомпания будет выполнять их три раза в неделю: в среду, субботу и воскресенье в 10.30 утра, следует из данных на сайте. Отправление первого рейса ожидается 14 октября.
При этом на сайте авиакомпании «Россия» Тбилиси и Батуми не значатся в списке доступных направлений.
«В случае получения разрешений авиакомпания «Россия» будет готова приступить к полетам по данному (Москва — Тбилиси. — РБК), а также другим направлениям», — сообщили РБК в пресс-службе перевозчика. От других комментариев представитель авиакомпании отказался.
В мае разрешение на полеты в Грузию от властей страны получила другая российская авиакомпания — Red Wings. Компания планировала совершать рейсы по маршрутам Домодедово — Кутаиси, Жуковский — Тбилиси и Сочи — Тбилиси, а также чартеры из регионов. Однако позднее авиаперевозчик перенес запуск рейсов из-за отсутствия соответствующего разрешения от Минтранса России.
В июле Росавиация согласовала выполнение десятков рейсов в неделю в Тбилиси, Кутаиси и Батуми из Москвы и российских регионов. Тогда же Red Wings запустила рейсы из Москвы в Кутаиси. Сейчас на ее сайте можно купить билеты до Тбилиси с пересадкой в Сочи. Также доступны прямые рейсы Москва — Кутаиси.
Россия приостановила авиасообщение с Грузией в июле 2019 года из-за масштабных протестов, которые начались после того, как депутат Госдумы от КПРФ Сергей Гаврилов на открытии встречи Межпарламентской ассамблеи православия в парламенте Грузии сел в кресло спикера.10 мая 2023 года президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию.
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