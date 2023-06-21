«Известия»: Red Wings пока не получила разрешение от Минтранса на полеты в Грузию

Red Wings пока не получила разрешение на полеты в Грузию

Фото: ТАСС

Запуск рейсов второй российский авиакомпании — Red Wings — в Грузию отложен на неопределенное время, перевозчик до сих пор не получил разрешение от Минтранса России. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в авиакомпании.

При этом в мае Red Wings получила согласование от грузинской стороны. Компания планировала совершать рейсы по маршрутам Домодедово — Кутаиси, Жуковский — Тбилиси и Сочи — Тбилиси, а также чартеры из регионов.

«Мы ожидаем решения Минтранса. У нас все согласовано, мы назначенный перевозчик и со стороны России по регулярным рейсам, и нам согласовала все чартеры грузинская сторона», — рассказал источник.

В пресс-службе Red Wings подтвердили изданию, что ждут разрешения от Минтранса.

По его словам, открытие новых рейсов позволит снизить стоимость авиабилетов в Грузию. Однако вице-президент Альянса турагентств России (АТА) Алексан Мкртчян считает, что для снижения цен необходимы как минимум 50 еженедельных рейсов между странами, а сейчас их выполняется только 14.

Изначально Red Wings планировала начать полеты в начале июня. Затем график полетов перенесли на 12 и 16 июня. Однако и тогда рейсы не состоялись.

Президент России Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиалиний в Грузию 10 мая. Первый рейс после возобновления авиасообщения 19 мая выполнила российская компания «Азимут» на самолете отечественного производства Sukhoi Superjet 100 (SSJ100). На следующий день из Тбилиси в Москву вылетел первый за четыре года рейс грузинской авиакомпании Georgian Airways.