Первый рейс из Москвы в Кутаиси отложили из-за подтопления аэропорта

Red Wings отложила первый рейс из Москвы в Кутаиси из-за подтопления аэропорта в Грузии

Рейс российской авиакомпании Red Wings из Москвы в Кутаиси пришлось отложить из-за подтопления аэропорта после ливней в Грузии. Это должен был быть первый рейс в Кутаиси после возобновления авиасообщения с Грузией.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта Домодедово, рейс WZ 553 должен был вылететь из Москвы в 18:50 10 июля и приземлиться в аэропорту Кутаиси в 23:40 по местному времени (22:40 мск), но позже время вылета перенесли на 05:20 11 июля. Также пришлось отложить рейс КWZ 554 из Кутаиси в Москву. Самолет должен был прилететь в Россию в 3:10 11 июля, прибытие задерживают до 11:20.

На выходных в Грузии прошли сильные дожди, из-за которых был частично затоплен аэропорт в Кутаиси, передает телеканал Rustavi 2. Кроме того, в аэропорту обрушилась часть потолка, никто не пострадал.

На прошлой неделе ливни и наводнения обрушились и на города черноморского побережья в России, Абхазии и Турции. Так, в Краснодарском крае в Сочи из-за ливня потоком воды смыло несколько машин, в Хостинском районе города оказались затоплены несколько жилых домов.

Еще ливни частично затопили Гагрский район Абхазии и город Пицунда. В некоторых населенных пунктах республики отключили электричество, приостановили движение поездов. В турецких провинциях Коджаэли и Сакарье (на северо-западе страны) дожди тоже привели к наводнениям.