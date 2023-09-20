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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха

Минобороны: российские миротворцы эвакуировали 2 тыс. жителей Нагорного Карабаха
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Конфликт Армении и Азербайджана

Российские миротворцы эвакуировали более 2 тыс. жителей Карабаха
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Российские миротворцы эвакуировали из наиболее опасных районов Нагорного Карабаха свыше 2 тыс. мирных жителей, в том числе 1049 детей. Об этом сообщило Минобороны России.

Всех эвакуированных жителей обеспечили местами для временного проживания и горячим питанием, подчеркнули в ведомстве. Врачи из медицинского отряда специального назначения оказали помощь получившим ранения.

Российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи на территории Нагорного Карабаха, добавили в Минобороны. На 30 наблюдательных постах миротворцы круглосуточно наблюдают за обстановкой.

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября начало «антитеррористические мероприятия» в Карабахе. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

Минобороны Карабаха заявило, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. По последним данным карабахского уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна, в регионе погибли семь мирных жителей, пострадали более 200 человек.

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Армения обратилась к членам Совета Безопасности ООН и российским миротворцам с просьбой принять меры для прекращения военных действий. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность сообщениями о жертвах среди гражданского населения Карабаха и призвал остановить огонь и облегчить доступ гуманитарной помощи жителям региона.

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