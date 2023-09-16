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В Крыму продали первые национализированные объекты украинских бизнесменов

В Крыму провели аукционы с национализированными объектами олигархов с Украины

В Крыму провели первые восемь аукционов по продаже национализированной недвижимости украинских «олигархов», сообщил в телеграм-канале спикер парламента региона Владимир Константинов.

«На сегодняшний день в республике проведено восемь аукционных процедур по реализации национализированного недвижимого имущества путем проведения открытого аукциона. Заключены договоры купли-продажи на сумму свыше 815 млн руб.», — написал он. Среди проданных лотов были объекты жилого фонда и коммерческая недвижимость, уточнил председатель парламента.

Сейчас, по словам Константинова, на открытых аукционах размещены извещения о продаже еще четырех жилых помещений. По оценке властей, в бюджет после их продажи поступит порядка 27 млн руб.

Также в ближайшее время планируется продать еще около 100 объектов на полуострове, ранее принадлежавших украинским предпринимателям, отметил Константинов. «Это — жилые помещения, включая квартиру четы Зеленских, объекты санаторно-курортного назначения, торговые и коммерческие помещения», — пояснил он. После продажи этой недвижимости в бюджет региона поступит более 800 млн руб., заключил спикер парламента.

После того как Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума на полуострове, в регионе началась национализация собственности, затронувшая десятки объектов. В частности, были национализированы пансионаты «Энергетик», «Массандра», «Кастрополь», гостиница «Крым», лечебно-оздоровительный комплекс «Айвазовское», который входит в активы Индустриального союза Донбасса украинского бизнесмена Сергея Таруты, имущество бизнесмена Игоря Коломойского и объекты миллиардера Рината Ахметова.

Всего по состоянию на февраль на полуострове национализировали около 500 объектов из числа «имущества иностранных граждан и государств, совершающих в отношении России недружественные действия», говорил Константинов.

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В мае власти Крыма сообщили, что национализировали квартиру Зеленского в Ялте. Как сообщал Reuters, в апреле 2013 года, когда Крым был еще в составе Украины, супруга украинского президента Владимира Зеленского купила квартиру в жилом комплексе «Император» в поселке Ливадия на побережье Черного моря за $163,8 тыс. В пресс-службе главы государства подчеркивали, что квартира в Крыму была куплена законно. Семья президента намерена пользоваться ей «только после обязательного возвращения Крыма в Украину», заявляли там.

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