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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Азербайджан показал кадры боев в Карабахе

Появились кадры с боями в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Азербайджан показал кадры боев в Карабахе
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Азербайджан показал кадры, на которых видно уничтожение армянской военной техники и вооружения. Баку объявил о начале военной операции накануне, 19 сентября. Азербайджан заявил, что требует от Армении вывода всех армянских военных из региона и низложения властей непризнанного Нагорного Карабаха. Ереван заявил, что армянских военных в регионе нет.

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Теги
Азербайджан Армения Нагорный Карабах конфликт
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