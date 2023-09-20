Азербайджан показал кадры боев в Карабахе
Азербайджан показал кадры, на которых видно уничтожение армянской военной техники и вооружения. Баку объявил о начале военной операции накануне, 19 сентября. Азербайджан заявил, что требует от Армении вывода всех армянских военных из региона и низложения властей непризнанного Нагорного Карабаха. Ереван заявил, что армянских военных в регионе нет.
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