Глава Карабаха анонсировал вынужденные шаги из-за военной операции Баку
Непризнанная Нагорно-Карабахская республика предпримет шаги для обеспечения своей физической безопасности, заявил ее глава Самвел Шахраманян. Его слова со ссылкой на пресс-службу аппарата приводит «Новости-Армения».
«Арцах (Нагорный Карабах. — РБК) будет вынужден предпринять соответствующие шаги, ставя в приоритет обеспечение физической безопасности», — заявил Шахраманян.
Он объяснил это тем, что международное сообщество не предпринимает никаких практических шагов из-за боевых действий в регионе, и назвал его реакцию «неадекватной».
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