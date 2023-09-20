Глава Карабаха анонсировал вынужденные шаги из-за военной операции Баку

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Непризнанная Нагорно-Карабахская республика предпримет шаги для обеспечения своей физической безопасности, заявил ее глава Самвел Шахраманян. Его слова со ссылкой на пресс-службу аппарата приводит «Новости-Армения».

«Арцах (Нагорный Карабах. — РБК) будет вынужден предпринять соответствующие шаги, ставя в приоритет обеспечение физической безопасности», — заявил Шахраманян.

Он объяснил это тем, что международное сообщество не предпринимает никаких практических шагов из-за боевых действий в регионе, и назвал его реакцию «неадекватной».

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