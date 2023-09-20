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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Генсек ООН призвал немедленно прекратить боевые действия в Карабахе

Генскек ООН Гутерриш призвал к немедленной деэскалации в Нагорном Карабахе
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призывает немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе и вернуться к выполнению трехсторонних договоренностей 2020 года. Об этом говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

«Генеральный секретарь крайне обеспокоен применением военной силы в регионе и сообщениями о жертвах, в том числе среди гражданского населения», — заявил Дюжаррик.

Гутерриш призывает облегчить доступ гуманитарной помощи жителям Карабаха и приложить усилия для установления долгосрочного мира в регионе.

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Ведомство обвинило армянскую армию в усилении боевых позиций в Карабахе, а также в систематических обстрелах азербайджанской армии. Баку потребовал «безоговорочного и полного выведения армянских вооруженных сил» из региона и роспуска правительства непризнанной республики. В Армении после этого заявили, что армянских войск в Карабахе нет.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при посредничестве России заключили трехстороннее соглашение, предусматривавшее полное прекращение огня и военных действий в Нагорном Карабахе, а также вывод армянских Вооруженных сил. В регион ввели российский миротворческий контенгент (около 2 тыс. военных), срок их работы — пять лет. Тем не менее статус Нагорного Карабаха остался неурегулированным. Стороны неоднократно обвиняли друг друга в обстрелах и провокациях.

Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта
Карта итогов соглашения 2020 года о прекращении военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта

После начала операции Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте и других городах региона сообщали о взрывах. Минобороны Карабаха заявило, что азербайджанские военные наносят ракетно-артиллерийские удары по всей линии соприкосновения. По последним данным карабахского уполномоченного по правам человека Гегама Степаняна, в регионе погибли 27 человек, пострадали более 200.

Россия, Евросоюз, США и ООН призвали прекратить военные действия и вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта.

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Теги
Нагорный Карабах Антониу Гутерриш ООН Азербайджан Армения
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