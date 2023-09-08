branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 9 сентября
EUR ЦБ: 104,89 (-0,39) Инвестиции, 17:21 Курс доллара на 9 сентября
USD ЦБ: 97,92 (-0,27) Инвестиции, 17:21
Кластер «Суперметалл»: как совместить ночные тусовки с бизнесом РБК Стиль и Honor, 20:09
ГК «Полипласт» приобрела 100% акций АО «Русский хром 1915»​ Пресс-релиз, 19:57
Карпин назвал «смешной» задачу выиграть у сборной Катара Спорт, 19:56
В Раде предложили оплачивать студентам учебу в обмен на военную службу Политика, 19:51
«Новый Месси» дебютировал за Испанию в 16 лет и установил рекорд сборной Спорт, 19:47
Десять фотогеничных мест для отпуска по всей России РБК Стиль и МТС Travel, 19:45
Alibaba отложила IPO Freshippo из-за экономической ситуации в Китае Инвестиции, 19:43
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Эстония решила первой в ЕС узаконить конфискацию российских активов Политика, 19:36
Головин рассказал об интересе со стороны дортмундской «Боруссии» Спорт, 19:21
Вокзал в Брянске частично возобновил работу после падения беспилотника Политика, 19:20
«Галс-Девелопмент» внедрил цифровую доверенность Пресс-релиз, 19:19
Почему на киберриски стали обращать внимание топ-менеджеры РБК и Kaspersky, 19:15
Апельсины в России рекордно подорожали Экономика, 19:02
Клубы РПЛ попросили РФС о переносе матчей Кубка России на вечернее время Спорт, 19:00
Военная операция на Украине ,  
0 

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев
Сюжет
Военная операция на Украине
Борис Джонсон
Борис Джонсон (Фото: president.gov.ua)

В Киев приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии.

Зеленский отметил, что Джонсон с начала военной операции «искренне поддерживает» Украину и сейчас продолжает обеспечивать стране «международную поддержку». «Спасибо за твою энергию, друг!» — написал украинский президент в своем телеграм-канале.

В ходе своего выступления на конференции Зеленский снова призвал передать Украине больше оружия для ускорения наступления, в том числе истребители F-16.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны.

Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

Ялтинская европейская стратегия — международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков, которая с 2004 по 2014 год проходила в Ялте. После присоединения Крыма к России форум перенесли в Киев. На конференции обсуждаются вопросы украинской евроинтеграции.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах; а также после обвинений в участии в вечеринках во время локдауна из-за COVID.

Теги
Персоны
Великобритания Борис Джонсон Украина Киев Владимир Зеленский
Борис Джонсон фото

Борис Джонсон

политик, бывший премьер Великобритании

19 июня 1964 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Материалы по теме
Блинкен встретился с Зеленским
Политика
Зеленский предложил сменить министра обороны
Политика
Зеленский уволил главу района за появление в нетрезвом виде
Политика