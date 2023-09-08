Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон приехал в Киев

Борис Джонсон (Фото: president.gov.ua)

В Киев приехал бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он посетил ежегодный форум Ялтинской европейской стратегии.

Зеленский отметил, что Джонсон с начала военной операции «искренне поддерживает» Украину и сейчас продолжает обеспечивать стране «международную поддержку». «Спасибо за твою энергию, друг!» — написал украинский президент в своем телеграм-канале.

В ходе своего выступления на конференции Зеленский снова призвал передать Украине больше оружия для ускорения наступления, в том числе истребители F-16.

Контрнаступление ВСУ началось в июне. С тех пор российское Минобороны не раз заявляло об отражении атак Украины, неудачах Киева и больших потерях украинской стороны. Президент Украины Владимир Зеленский признавал, что контрнаступление идет «медленнее, чем хотелось бы».

Ялтинская европейская стратегия — международная ежегодная конференция украинских и иностранных политиков, которая с 2004 по 2014 год проходила в Ялте. После присоединения Крыма к России форум перенесли в Киев. На конференции обсуждаются вопросы украинской евроинтеграции.

Борис Джонсон был премьер-министром Великобритании с июля 2019 года. В 2022 году он ушел в отставку на фоне скандала с бывшим заместителем главного организатора Консервативной партии в палате общин Крисом Пинчером, которого обвиняли в домогательствах; а также после обвинений в участии в вечеринках во время локдауна из-за COVID.