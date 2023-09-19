Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о пяти погибших мирных жителях

Последствия обстрела Степанакерта (Фото: oldhike / ТАСС)

Число погибших после начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе выросло до пяти, еще 80 человек получили ранения. Об этом сообщил Минздрав непризнанной республики на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«На данный момент в штабе Республиканского медицинского центра МЧС находятся 80 раненых, из них 15 — мирные жители. К сожалению, зафиксировано пять смертей», — говорится в сообщении ведомства. В Минздраве заявили, что врачи делают все возможное для спасения тяжелораненых.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян ранее сообщил, что погибли двое, в том числе один ребенок, еще 11 человек получили ранения, среди них восемь детей. По его словам, в Шушинском районе под обстрел со стороны азербайджанских военных попала община с населением 150 человек, там разрушена школа. «Возможности эвакуировать жителей нет, они полностью окружены Азербайджаном», — написал Степанян в соцсети Х (бывший Twitter).

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку обвинил армянские вооруженные силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Азербайджан заверил, что в ходе операции наносит удары только по военным объектам, призвал мирных жителей держаться от них подальше и сообщил об открытии гуманитарного коридора.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе. Власти страны подчеркнули, что армянских вооруженных сил на территории непризнанной республики нет.

Пашинян задался вопросом, почему Баку объявил о создании гуманитарного коридора для вывода населения, если называет операцию антитеррористической и обещает не наносить удары по гражданским объектам. «Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — сказал он.

Ереван призвал членов Совета Безопасности ООН и дислоцированных в регионе российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии». Россия и Евросоюз призвали остановить боевые действия.