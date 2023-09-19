 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о пяти погибших мирных жителях

Минздрав Нагорного Карабаха: число погибших выросло до пяти
Сюжет
Конфликт Армении и Азербайджана
Последствия обстрела Степанакерта
Последствия обстрела Степанакерта (Фото: oldhike / ТАСС)

Число погибших после начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе выросло до пяти, еще 80 человек получили ранения. Об этом сообщил Минздрав непризнанной республики на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«На данный момент в штабе Республиканского медицинского центра МЧС находятся 80 раненых, из них 15 — мирные жители. К сожалению, зафиксировано пять смертей», — говорится в сообщении ведомства. В Минздраве заявили, что врачи делают все возможное для спасения тяжелораненых.

Омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян ранее сообщил, что погибли двое, в том числе один ребенок, еще 11 человек получили ранения, среди них восемь детей. По его словам, в Шушинском районе под обстрел со стороны азербайджанских военных попала община с населением 150 человек, там разрушена школа. «Возможности эвакуировать жителей нет, они полностью окружены Азербайджаном», — написал Степанян в соцсети Х (бывший Twitter).

Минобороны Азербайджана днем 19 сентября объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагорном Карабахе. Баку обвинил армянские вооруженные силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Азербайджан заверил, что в ходе операции наносит удары только по военным объектам, призвал мирных жителей держаться от них подальше и сообщил об открытии гуманитарного коридора.

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе. Власти страны подчеркнули, что армянских вооруженных сил на территории непризнанной республики нет.

Пашинян задался вопросом, почему Баку объявил о создании гуманитарного коридора для вывода населения, если называет операцию антитеррористической и обещает не наносить удары по гражданским объектам. «Если то, что они говорят, имело бы отношение к реальности, они бы призвали граждан оставаться в укрытиях и не выходить в места обстрелов. Логика, которую развивает Азербайджан, однозначно указывает на начало конкретных действий по этнической чистке», — сказал он.

Читайте на РБК Pro
Депопуляция в России ударит по рынку жилья. Что будет через 10 лет
Каким будет рынок труда в 2050 году — футурологический прогноз
«Взаимное уничтожение». Почему ЦРУ считает, что Китай готовится к войне
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями

Ереван призвал членов Совета Безопасности ООН и дислоцированных в регионе российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии». Россия и Евросоюз призвали остановить боевые действия.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Нагорный Карабах Армения Азербайджан погибшие пострадавшие
Материалы по теме
Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха
Политика
Баку назвал условия для переговоров с армянами Карабаха
Политика
Боевые действия в Нагорном Карабахе. Онлайн
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 16:52
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 19:52 
В Тульском государственном музее оружия прошло вручение наград Пресс-релиз, 19:50
Путин в День оружейника приехал в Ижевск Политика, 19:43
Футболист «Крыльев» получил черепно-мозговую травму в матче Кубка России Спорт, 19:42
Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы Город, 19:33
«Тинькофф» возобновит торги паями двух фондов с активами более ₽800 млн Инвестиции, 19:32
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о пяти погибших мирных жителях Политика, 19:26
«Спартак» первым вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:16
Гутерриш заявил, что без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность Политика, 19:14
Глава Пентагона оценил потребности Украины в дальнобойных ракетах Политика, 19:12
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха Политика, 19:11
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ Спорт, 19:07