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Конфликт Армении и Азербайджана ,  
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Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о двух погибших мирных жителях

Омбудсмен Степанян: в Нагорном Карабахе погибли двое мирных жителей
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Конфликт Армении и Азербайджана
После начала азербайджанских антитеррористических мероприятий ранения получили 11 человек, в том числе восемь детей, заявили в Нагорном Карабахе. В Степанакерте были слышны взрывы и работала сирена
Гегам Степанян
Гегам Степанян (Фото: gegham.stepanian / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

После начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере два человека, 11 пострадали. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян, его слова приводит News.am.

«Есть как минимум двое погибших, в том числе один ребенок, и 11 раненых, в том числе восемь детей в результате нападения Азербайджана», — заявил Степанян.

19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагарном Карабахе. Баку обвинил армянские вооруженные силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Азербайджан заверил, что наносит удары только по военным объектам, и призвал мирных жителей держаться от них подальше. Условиями мира МИД Азербайджана назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из Карабаха и роспуск правительства непризнанной республики.

Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о двух погибших мирных жителях
Video

Премьер Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза, а после выступил с видеообращением, в котором заявил, что Ереван не будет предпринимать необдуманных действий. По словам Пашиняна, азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе. Власти Армении подчеркнули, что Вооруженных сил страны на территории непризнанной республики нет. Ереван призвал членов Совета Безопасности ООН и дислоцированных в регионе российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликтующие стороны должны остановить боевые действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.

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Нагорный Карабах Армения Азербайджан
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