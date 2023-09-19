Омбудсмен Нагорного Карабаха сообщил о двух погибших мирных жителях
После начала Азербайджаном боевых действий в Нагорном Карабахе погибли по меньшей мере два человека, 11 пострадали. Об этом сообщил омбудсмен непризнанной республики Гегам Степанян, его слова приводит News.am.
«Есть как минимум двое погибших, в том числе один ребенок, и 11 раненых, в том числе восемь детей в результате нападения Азербайджана», — заявил Степанян.
19 сентября Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» в Нагарном Карабахе. Баку обвинил армянские вооруженные силы в усилении боевых позиций в регионе, а также в систематических обстрелах азербайджанских позиций. Азербайджан заверил, что наносит удары только по военным объектам, и призвал мирных жителей держаться от них подальше. Условиями мира МИД Азербайджана назвал «безоговорочное и полное выведение армянских вооруженных сил» из Карабаха и роспуск правительства непризнанной республики.
Премьер Армении Никол Пашинян собрал заседание Совбеза, а после выступил с видеообращением, в котором заявил, что Ереван не будет предпринимать необдуманных действий. По словам Пашиняна, азербайджанские силы пытаются прорвать линию соприкосновения и взять под контроль населенные пункты в Нагорном Карабахе. Власти Армении подчеркнули, что Вооруженных сил страны на территории непризнанной республики нет. Ереван призвал членов Совета Безопасности ООН и дислоцированных в регионе российских миротворцев предпринять «ясные и недвусмысленные шаги для прекращения агрессии».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что конфликтующие стороны должны остановить боевые действия и вернуться на путь политико-дипломатического урегулирования.
Меры поддержки бизнеса от государства за август
Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»
Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний
Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации
Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление
Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика
От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации
Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости
Три ошибки цифровой трансформации
Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире