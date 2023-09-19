Подоляк призвал дождаться итогов расследования взрыва в Константиновке

Фото: Volodymyr Zelenskiy / Telegram / Reuters

Следователи на Украине дадут правовую оценку ракетному удару по рынку в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса), в результате которого погибли 16 человек. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя публикацию The New York Times (NYT).

«Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а следовательно, это потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов», — написал Подоляк в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас изучаются обстоятельства удара по Константиновке и «юридическая истина будет установлена».

19 сентября NYT написала, что на рынок в Константиновке 6 сентября по ошибке упала ракета из украинского ЗРК «Бук». Это следует из записей с камер видеонаблюдения и спутниковых снимков. Как утверждает издание, ракета прилетела со стороны территорий, контролируемых Украиной, а не российских позиций.

Власти Украины заявили, что удар нанесла Россия из системы С-300, но такая ракета имеет другую боеголовку. Журналисты NYT отметили, что повреждения характерны для ракеты 9M38, которую запускает ЗРК «Бук».

При ударе по городу погибли 16 человек, пострадали 33. Зеленский обвинил в произошедшем российскую артиллерию.

После слов украинского президента ряд военных экспертов усомнились в официальной украинской версии. В ответ на это Подоляк спрашивал: «Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более 6 тыс. ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: вы знаете, это Украина сама себя атакует».