 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Подоляк призвал дождаться итогов расследования взрыва в Константиновке

Подоляк: следствие даст оценку удару по Константиновке
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Volodymyr Zelenskiy / Telegram / Reuters
Фото: Volodymyr Zelenskiy / Telegram / Reuters

Следователи на Украине дадут правовую оценку ракетному удару по рынку в Константиновке (подконтрольная Киеву часть Донбасса), в результате которого погибли 16 человек. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя публикацию The New York Times (NYT).

«Бесспорно, появление в иностранных изданиях публикаций с сомнениями относительно причастности России к удару по Константиновке вызывает рост конспирологических теорий, а следовательно, это потребует дополнительной юридической оценки со стороны следственных органов», — написал Подоляк в своем телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас изучаются обстоятельства удара по Константиновке и «юридическая истина будет установлена».

19 сентября NYT написала, что на рынок в Константиновке 6 сентября по ошибке упала ракета из украинского ЗРК «Бук». Это следует из записей с камер видеонаблюдения и спутниковых снимков. Как утверждает издание, ракета прилетела со стороны территорий, контролируемых Украиной, а не российских позиций.

Власти Украины заявили, что удар нанесла Россия из системы С-300, но такая ракета имеет другую боеголовку. Журналисты NYT отметили, что повреждения характерны для ракеты 9M38, которую запускает ЗРК «Бук».

При ударе по городу погибли 16 человек, пострадали 33. Зеленский обвинил в произошедшем российскую артиллерию.

Читайте на РБК Pro
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Как расчистить место для того, что правда важно — метод уборки Мари Кондо
Как действовать в условиях хаоса — готовые управленческие модели
75 дней до отключения Google и Apple ID: как быть с регистрацией на сайте

После слов украинского президента ряд военных экспертов усомнились в официальной украинской версии. В ответ на это Подоляк спрашивал: «Зачем расследование, если для нас все очевидно? У нас более 6 тыс. ракет прилетело. Мы каждые обломки должны подтверждать, потому что кто-то вышел и сказал: вы знаете, это Украина сама себя атакует».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Константиновка Михаил Подоляк Украина ЗРК Бук ВСУ Донецкая область Военная операция на Украине ЗРК «Бук»
Материалы по теме
Зеленский впервые с февраля 2022-го вылетел на украинском самолете
Политика
Зеленский заявил, что наступление ВСУ продолжится при любой погоде
Политика
Подоляк заявил о превращении ООН в «лоббистов» интересов России
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 сентября
EUR ЦБ: 102,92 (-0,17) Инвестиции, 16:52 Курс доллара на 20 сентября
USD ЦБ: 96,22 (-0,42) Инвестиции, 16:52
Небоскреб по-домашнему: квартиры на 30 этаже и даже выше РБК и ПИК, 19:52
Обострение конфликта и артобстрелы в Нагорном Карабахе. Фоторепортаж Политика, 19:52 
В Тульском государственном музее оружия прошло вручение наград Пресс-релиз, 19:50
Путин в День оружейника приехал в Ижевск Политика, 19:43
Футболист «Крыльев» получил черепно-мозговую травму в матче Кубка России Спорт, 19:42
Собянин поручил мэрии обновить план развития Москвы Город, 19:33
«Тинькофф» возобновит торги паями двух фондов с активами более ₽800 млн Инвестиции, 19:32
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минздрав Нагорного Карабаха сообщил о пяти погибших мирных жителях Политика, 19:26
«Спартак» первым вышел в плей-офф Кубка России Спорт, 19:16
Гутерриш заявил, что без реформы Совбеза ООН миру грозит раздробленность Политика, 19:14
Глава Пентагона оценил потребности Украины в дальнобойных ракетах Политика, 19:12
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
Российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Карабаха Политика, 19:11
«Зенит» объявил о переходе Бакаева в клуб из ОАЭ Спорт, 19:07