Ракетчики группировки «Юг» ударили по пункту временной дислокации ВСУ в Константиновке

Ракетчики «Юга» ударили по пункту временной дислокации ВСУ в ДНР

Ракетчики группировки «Юг» нанесли удары по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины в Константиновке и складу боеприпасов в Краматорске. Об этом «РИА Новости» сообщил начальник пресс-центра «Юга» Вадим Астафьев.

«Ракетным подразделением «Южной» группировки войск на соледаро-бахмутском оперативном направлении нанесены удары по складу боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ в Краматорске и пункту временной дислокации 28-й механизированной бригады противника в Константиновке», — заявил Астафьев.

Артиллеристы группировки ударили по украинским военным в районах Белой Горы, Артемовска (украинское название — Бахмут), Курахово и Авдеевки, уточнил начальник пресс-центра «Юга».

Помимо этого, группировка «Юг» сорвала ротацию украинских войск на марьинском направлении. «Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе», — отметил Астафьев. Также российские военные уничтожили бронеавтомобиль на опорном пункте в Авдеевке.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за сутки российские войска убили на донецком направлении более 240 военных Украины, включая наемников. Авиация и артиллерия нанесли удары по 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Красное, Ступочки и западной окраины Артемовска в ДНР.