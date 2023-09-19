Politico: в ЕС словами о пьянстве отреагировали на планы Киева судиться за зерно

В ЕС словами о пьянстве отреагировали на планы Киева судиться за зерно

Тарас Качка (Фото: taras.kachka / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Неназванный европейский дипломат крайне недипломатично отреагировал на планы Киева подать жалобу в ВТО в связи с запретом на ввоз зерна со стороны трех стран Евросоюза, пишет издание Politico.

«Этот мужчина был пьян?» — ответил собеседник издания на просьбу прокомментировать слова заместителя министра экономики и торгового представителя Украины Тараса Качки.

Ранее Качка в интервью этому же изданию сообщил, что Украина начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) к Польше, Венгрии и Словакии из-за решения этих трех стран запретить ввоз украинского зерна вопреки заключению Еврокомиссии.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы начнем судебное разбирательство», — заявил тогда Качка, добавив, что Украина готовится принять ответные меры в отношении экспорта фруктов и овощей из Польши.

Отказ Польши, Венгрии и Словакии подчиниться решению Еврокомиссии, по мнению Качки, выявил «самую большую системную проблему». Возникает вопрос, могут ли международные торговые партнеры доверять заявлениям Брюсселя от имени всего Евросоюза, отметил он.

Однако Politico также уточнило, что другие дипломаты в частных разговорах без упоминания их имени заявляли, что Польша «бросила под автобус» Украину.

Один из них заявил, что Еврокомиссии, «возможно, следует подать в суд» на Польшу, Венгрию и Словакию за нарушение правил внутреннего рынка. «Это решение (трех стран)... подрывает все единство ЕС по отношению к Украине», — сказал собеседник издания.

18 сентября министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телюс заявил, что Польша не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если вопрос экспорта зерна не решится.

Он напомнил, что, когда Варшава вступала в объединение, стране пришлось выполнить ряд условий, и эти условия были довольно жестко поставлены перед Польшей. Теперь, по его мнению, она имеет полное право потребовать таких же шагов от Украины.