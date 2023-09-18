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Военная операция на Украине ,  
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Украина подаст иск в ВТО против трех стран ЕС из-за зернового эмбарго

Украина подаст иск в ВТО к Венгрии, Польше и Словакии из-за зернового эмбарго
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Украина начнет процесс подачи иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) к Польше, Венгрии и Словакии из-за решения этих трех стран запретить ввоз украинского зерна вопреки заключению Еврокомиссии. Об этом заявил заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка в интервью Politico.

«Важно доказать, что эти действия юридически неправомерны. И поэтому завтра мы начнем судебное разбирательство», — заявил Качка, добавив, что Киев готовится принять ответные меры в отношении экспорта фруктов и овощей из Польши.

Отказ Польши, Венгрии и Словакии подчиниться решению Еврокомиссии, по мнению Качки, выявил «самую большую системную проблему». Возникает вопрос, могут ли международные торговые партнеры доверять заявлениям Брюсселя от имени всего Евросоюза, отметил он.

«На протяжении многих лет именно Европейская комиссия является посредником в торговых переговорах и институтом торговой политики для всего ЕС. И мы привыкли работать на этой основе, — продолжил Качка. — Системный подход Будапешта и Варшавы по игнорированию позиции институтов ЕС в торговой политике, я думаю, будет проблемой для ЕС в целом, потому что там нет единства», — заключил он.

В апреле Польша ввела запрет на ввоз в страну украинского зерна, объяснив это защитой местного сельскохозяйственного сектора. Аналогичные меры затем приняли и другие граничащие с Украиной европейские страны: Болгария, Венгрия, Румыния и Словакия. Еврокомиссия одобрила эмбарго в мае.

15 сентября ЕК не стала продлевать запрет. В то же время Венгрия, Польша и Словакия решили ввести эмбарго на украинское зерно в одностороннем порядке. Премьер-министр Матеуш Моравецкий говорил, что Польша не позволит «завалить» себя украинским зерном. Киев, в свою очередь, обвинял Варшаву в создании препятствий для транзита зерна.

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С 16 сентября Польша ввела бессрочное эмбарго на импорт украинского зерна, а также продуктов, полученных в результате переработки зерновых и семян, речь идет о жмыхе и рапсовых шротах, отрубях и пшеничной муке. При этом транзит украинской продукции не запрещался.

Президент Украины Владимир Зеленский грозил обратиться в арбитражные суды, если запрет на ввоз зерна продолжит действовать.

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Теги
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