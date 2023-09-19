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Умерла актриса из «Вам и не снилось» Любовь Майкова

Скончалась сыгравшая лаборантку в фильме «Вам и не снилось» Любовь Майкова
Любовь Майкова
Любовь Майкова (Фото: gitis.net)

Умерла советская актриса театра и кино, выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте театрального вуза.

«Ушла из жизни выпускница ГИТИСа Любовь Майкова. Советская актриса театра и кино Любовь Майкова скончалась 18 сентября», — сообщили в вузе, выразив соболезнования близким актрисы. Причину смерти Майковой в ГИТИСе не уточнили.

Любовь Майкова окончила ГИТИС в 1980 году. В 1986–1989 годах она работала в основанном ею театре Малая драматическая труппа. Среди ее ролей — Герда в «Снежной королеве» по сказке Ханса Кристиана Андерсена, Маргарита в «Ричарде III» по пьесе Уильяма Шекспира, Лиса в «Великом лягушонке» по пьесе Льва Устинова.

В 1980 году Майкова дебютировала в кино, исполнив роль Фрэзы в фильме «Вам и не снилось». Актриса также известна по фильмам «Салон красоты», «Где находится нофелет?» и «Забытая мелодия для флейты».

В конце 1980-х Майкова переехала в США.

15 сентября скончался заслуженный артист России актер Вячеслав Гришечкин, ему был 61 год. Перед смертью актер попал в больницу из-за проблем с сердцем.

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Гришечкин работал в Московском театре на Юго-Западе, театре РАМТ, а также в Волжском драматическом театре. Гришечкин снялся в 167 работах, наибольшую известность он получил после роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты».

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