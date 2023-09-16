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Причиной смерти актера из «Солдат» Гришечкина стала болезнь сердца

Движение «Артисты воинам России»: причиной смерти Гришечкина была болезнь сердца
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Причиной смерти заслуженного артиста России Вячеслава Гришечкина, который сыграл в сериалах «Бригада» и «Солдаты», стала болезнь сердца. Об этом сообщила основатель движения «Артисты воинам России», в котором состоял актер, Диана Бичарова, передает «Комсомольская правда».

По данным газеты, неделю назад 61-летний актер попал в больницу из-за проблем с сердцем, впоследствии его состояние ухудшилось.

Бичарова рассказала, что недавно виделась с артистом, и что в ближайшее время он должен был отправиться в Санкт-Петербург на гастроли. «Билеты были куплены, а потом он позвонил и сказал, что не сможет из-за плохого самочувствия <...> А 15 сентября мне позвонил уже племянник Вячеслава Максим и сообщил, что его больше нет. Не выдержало сердце», — сказала она.

О смерти Гришечкина стало известно в ночь на 16 сентября, об этом изданию сообщила сама Бичарова. Смерть актера подтвердил его коллега и артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

Вячеслав Гришечкин родился 28 июня 1962 года в Сочи. В 1983 году окончил актерский факультет ГИТИСа (курс И.М. Туманова). Служил в Московском театре на Юго-Западе, РАМТе и в Волжском драматическом театре.

Гришечкин также играл в кино: всего на счету артиста участие в 167 проектах. Наибольшую известность ему принесла роль подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также играл в сериалах «Бригада», «Марш Турецкого» и «Каменская».

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В 1994 году Вячеславу Гришечкину присвоили звание «Заслуженный артист России». В 2013 году он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Теги
актер сериалы проблемы с сердцем болезнь
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