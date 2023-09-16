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Умер актер из «Бригады» и «Солдат» Вячеслав Гришечкин

Умер актер из сериалов «Бригада» и «Солдаты» Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Заслуженный артист России Вячеслав Гришечкин умер на 62-ом году жизни, сообщила «Комсомольской правде» основатель благотворительного движения «Артисты воинам России», в котором состоял актер, Диана Бичарова. Смерть Гришечкина подтвердил его коллега и артист «Театра-студии на Юго-Западе» Антон Белов.

О смерти артиста 15 сентября Бичаровой рассказал его родственник. «Не выдержало сердце», — уточнила она.

По словам Бичаровой, Гришечкин должен был поехать на гастроли в Санкт-Петербург с движением «Артисты воинам России», но отказался из-за плохого самочувствия. Позднее стало известно, что актер попал в больницу.

В 1994 году Вячеславу Гришечкину было присвоено звание «Заслуженный артист России», а в 2013 году его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Он служил в Московском театре на Юго-Западе, театре РАМТ, в также в Волжском драматическом театре.

Гришечкин снялся в 167 работах, наибольшую известность он получил после роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также играл в сериалах «Бригада», «Марш Турецкого» и «Каменская».

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