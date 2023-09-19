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Суд в Москве приговорил экс-директора «Мани Фанни» к 10 годам колонии

Суд приговорил экс-директора «Мани Фанни» к 10 годам колонии
Александр Шустов
Александр Шустов (Фото: moneyfunny.ru)

Пресненский суд Москвы приговорил экс-гендиректора микрофинансовой компании «Мани Фанни» Александра Шустова к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима по обвинению в мошенничестве, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда.

Еще одного фигуранта дела, учредителя «Мани Фанни» Павла Лосева, приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Гособвинение просило признать Шустова виновным по 143 эпизодам мошенничества и назначить путем частичного сложения наказание в виде 15 лет лишения свободы. Лосеву по 112 эпизодам обвинение просило дать 13 лет колонии.

В июне 2022 года Арбитражный суд Москвы определил привлечь Шустова и Лосева к субсидиарной ответственности и взыскал с них солидарно в конкурсную массу должника ООО «Мани Фанни онлайн» сумму в размере 1,1 млрд руб.

В марте 2023 года тот же суд ввел в отношении Шустова процедуру банкротства, а производство по делу о банкротстве в отношении Лосева началось в феврале.

Шустова и Лосева задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса) в ноябре 2019 года.

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В мае 2019 года ЦБ исключил «Мани Фанни» из реестра микрофинансовых организаций. За месяц до этого компания объявила, что не может выплатить инвесторам деньги, поэтому приостанавливает работу. Как указывал регулятор, «Мани Фанни» нарушала нормативы резервов и достаточности капитала, а также предоставляла недостоверную отчетность. Например, занижала объем начисленных резервов более чем на 20%.

«Мани Фанни» работала на российском рынке с 2012 года и в конце 2018 занимала 13-е место в России по размеру активов среди МФК. По данным ренкинга агентства «Эксперт РА», активы компании в 2018 году составляли 1,3 млрд руб., обязательства — 1 млрд руб., чистая прибыль — 162 млн руб. На момент исключения из реестра микрофинансовых организаций «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых.

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