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Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ

Минобороны: российские системы «Солнцепек» поразили два опорных пункта ВСУ в ДНР

Расчеты тяжелых огнеметных систем «Солнцепек» уничтожили два опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Он также сообщил о попытке трех украинских бригад атаковать позиции российских войск в районе Серебрянского лесничества. По его словам, противник понес «существенные потери в живой силе», потерял танк, две БМП и был вынужден отступить.

ТОС-1А «Солнцепек» — российский мобильный гусеничный огнемет на шасси танка Т-72. Он считается одним из наиболее эффективных огневых средств сухопутных войск и сравним по мощи с системой залпового огня «Смерч».

Как сообщала российская сторона, украинское контрнаступление по всей линии фронта началось 4 июня. Минобороны России регулярно отчитывается об отражении украинских атак. 11 июля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в ходе контрнаступления ВСУ потеряли свыше 26 тыс. военнослужащих и 1,2 тыс. единиц техники, в том числе 17 танков Leopard и пять французских колесных танков АМХ и 12 американских БМП Bradley.

В Киеве признавали трудности в ходе контрнаступления. Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что оно идет «медленнее, чем хотелось бы», и отмечал, что российские войска оказывают серьезное сопротивление.

Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ
Минобороны сообщило об ударе «Солнцепеками» по опорным пунктам ВСУ

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