Белый дом оценил решение трех стран ЕС запретить экспорт зерна с Украины

США считают запрет Венгрии, Польши и Словакии на импорт зерна с Украины суверенным решением этих стран, заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби на брифинге в Нью-Йорке. Трансляция велась на YouTube-канале Госдепартамента США.

«Это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — сказал Кирби.

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