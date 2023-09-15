Байден проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии

Джо Байден (Фото: Evelyn Hockstein / Reuters)

Президент США Джо Байден на следующей неделе проведет встречу с главами пяти стран Центральной Азии — Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана в рамках 78-ой сессии Генассамблеи ООН. Об этом сообщил советник президента Джейк Салливан, передает CNN.

По словам Салливана, Байден встретится с президентами Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана во вторник.

Перед встречей президент США выступит перед Генеральной Ассамблеей ООН, где изложит шаги для решения «насущных мировых проблем».

5 сентября в Нью-Йорке открылась 78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. На следующей неделе с 19 по 23 сентября пройдет неделя высокого уровня, в которой будут участвовать президенты, главы правительств и министры иностранных дел. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее источники CNN и NBC News сообщали, что в рамках сессии запланирована встреча Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Она пройдет в Белом Доме в Вашингтоне, куда Зеленский прилетит из Нью-Йорка.