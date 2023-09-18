В Эстонии заявили о разрешении скорым из России пересекать границу

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Эстония разрешит въезд на свою территорию машинам скорой помощи из России вопреки запрету пересекать границу автомобилям с российскими номерами. Об этом сообщил налогово-таможенный департамент Эстонии в ответ на запрос Русской службы Би-би-си.

Ранее, 13 сентября, власти Эстонии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Последняя незадолго до этого выпустила разъяснения о режиме санкций. В них говорилось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Налогово-таможенный департамент Эстонии заверил, что машины скорой помощи освобождены от ограничений проезда на границе.

«Да, машины скорой помощи освобождены от ограничений, упомянутых в правилах. <...> Например, когда машина скорой помощи с российскими номерными знаками прибывает из России в Эстонию, то, следуя правилам, мы разрешаем ей пересечь границу», — уточнил представитель департамента.

Однако в таких ситуациях частные лица или их представители обычно пользуются машиной скорой помощи, которая может пересечь границу, или договариваются о прибытии медицинского транспорта, который встретит их, например, на границе с Эстонией, добавил собеседник издания.

Русская служба Би-би-си направила запрос в департамент после того, как узнала, что на границе с Эстонией жительница Мариуполя с терминальной стадией рака была вынуждена пересекать ее на инвалидной коляске из-за запрета на въезд машинам с российскими номерами. На другой стороне, по данным издания, женщину с сыном встретили эстонские волонтеры.

Власти Эстонии ранее поясняли, что пересечь границу после вступления ограничений в силу смогут только машины с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, машины с дипломатическими номерами и мотоциклы. В единичных случаях границу позволят пересечь пожарной машине с краном, говорил представитель налогово-таможенного управления Антс Кутти. Также запрет не касается транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам.