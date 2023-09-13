 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 сентября
EUR ЦБ: 101,56 (-1,97) Инвестиции, 12 сен, 16:21 Курс доллара на 13 сентября
USD ЦБ: 94,7 (-1,8) Инвестиции, 12 сен, 16:21
Как провести романтический уик-энд на Черноморской Ривьере РБК Стиль и МТС Travel, 16:00
Акции ОВК рухнули почти на 40% после одобрения допэмиссии акционерами Инвестиции, 15:51
Как не лишиться прав на ПО, разработанное сотрудниками: памятка Pro, 15:49
Условия по льготной ипотеке ужесточили. Чем это грозит рынку жилья Недвижимость, 15:45
Евросоюз решил не продлевать санкции против четырех россиян Политика, 15:39
Овечкин похвалил НХЛ за реакцию на отказ россиян от ЛГБТ-акций Спорт, 15:36
Страны Прибалтики снова выступили против допуска россиян на соревнования Спорт, 15:36
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ в районе Вербового Политика, 15:34
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 15:33
Rzeczpospolita сообщила о росте 40% числа российских бизнесов в Польше Бизнес, 15:31
Вы используете нейросети в бизнесе: каковы шансы оказаться в суде Pro, 15:30
Прокуратура отказалась от изъятия активов HeidelbergCement Бизнес, 15:29
Козловский отсудил рубль у просившего проверить его на экстремизм Общество, 15:27
Чехия отказалась экстрадировать украинских уклонистов Политика, 15:24
Война санкций ,  
0 

Эстония разрешит въезд автобусов и мотоциклов с регистрацией в России

Эстония разрешит въезд автобусов, мотоциклов и пожарных машин с номерами России
Сюжет
Война санкций
Российские автобусы, автомобили с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу Эстонии, заявили в налогово-таможенном департаменте страны. В единичных случаях границу позволят пересечь пожарной машине
Фото: Frauke Scholz / Global Look Press
Фото: Frauke Scholz / Global Look Press

Введенный в Эстонии запрет на въезд автомобилей с российскими номерами не распространяется на автобусы, машины с дипломатическими номерами и мотоциклы, заявил представитель налогово-таможенного управления Антс Кутти в беседе с ERR.

По данным управления, ежемесячно границу России и Эстонии пересекает около 400 зарегистрированных в России автомобилей. Вступивший в силу 13 сентября запрет касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров.

«Эти ограничения касаются как физических лиц, так и юридических, то есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения», — пояснил Кутти.

Чиновник пояснил, что транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, машины с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу. В единичных случаях границу может пересечь пожарная машина с краном, уточнил Кутти.

Власти Эстонии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским) 13 сентября в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, выпустившей разъяснения насчет режима санкций. Ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам. 

По прибытии транспортного средства с российскими номерами на эстонский пограничный пункт налогово-таможенное управление Эстонии «выполнит необходимые процедуры», отметил Кутти. Водитель транспортного средства, на которое распространяется запрет на въезд, сможет либо вернуться в Россию вместе с ним, либо пересечь границу без машины.

Читайте на РБК Pro
Мегараунды в DeepTech: какие технологии привлекают инвесторов
Конец «китайского чуда». Почему КНР прочат завершение 40-летнего бума
Ни одной идеи в голове. Как заново научиться креативить
Подальше от тикающей бомбы: почему инвесторы распродают акции КНР

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал правильным решение о запрете и счел, что этот шаг «соответствует внешнеполитическим интересам страны и политике санкций».

«Уже завтра я проконсультируюсь с правительством и подниму вопрос о том, что делать с автомобилями, зарегистрированными в России, которые уже находятся здесь [в Эстонии]», — пригрозил он.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Власти Литвы, Латвии и Германии также заявили, что намерены следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами. А вот в Финляндии на такой шаг идти пока не готовы.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что России необходимо принять жесткие зеркальные меры. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.

Авторы
Теги
Виктория Громова Виктория Громова
Эстония въезд в страну Россия Автобус мотоцикл
Материалы по теме
Клишас потребовал ответить на запрет российским авто въезжать в Эстонию
Политика
Эстония закрыла въезд для российских автомобилей
Политика
Литва и Эстония будут следовать рекомендациям ЕС об аресте машин россиян
Политика