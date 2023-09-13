Эстония разрешит въезд автобусов и мотоциклов с регистрацией в России

Российские автобусы, автомобили с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу Эстонии, заявили в налогово-таможенном департаменте страны. В единичных случаях границу позволят пересечь пожарной машине

Фото: Frauke Scholz / Global Look Press

Введенный в Эстонии запрет на въезд автомобилей с российскими номерами не распространяется на автобусы, машины с дипломатическими номерами и мотоциклы, заявил представитель налогово-таможенного управления Антс Кутти в беседе с ERR.

По данным управления, ежемесячно границу России и Эстонии пересекает около 400 зарегистрированных в России автомобилей. Вступивший в силу 13 сентября запрет касается только легковых машин вместимостью до девяти пассажиров.

«Эти ограничения касаются как физических лиц, так и юридических, то есть принадлежность транспортного средства в этом смысле не имеет значения», — пояснил Кутти.

Чиновник пояснил, что транспортные средства с десятью и более пассажирскими местами, автобусы, машины с дипломатическими номерами и мотоциклы могут пересекать границу. В единичных случаях границу может пересечь пожарная машина с краном, уточнил Кутти.

Власти Эстонии запретили въезд автомобилей с российской регистрацией с 10:00 (совпадает с московским) 13 сентября в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии, выпустившей разъяснения насчет режима санкций. Ограничение не коснется транспортных средств, принадлежащих гражданам ЕС и их ближайшим родственникам.

По прибытии транспортного средства с российскими номерами на эстонский пограничный пункт налогово-таможенное управление Эстонии «выполнит необходимые процедуры», отметил Кутти. Водитель транспортного средства, на которое распространяется запрет на въезд, сможет либо вернуться в Россию вместе с ним, либо пересечь границу без машины.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна назвал правильным решение о запрете и счел, что этот шаг «соответствует внешнеполитическим интересам страны и политике санкций».

«Уже завтра я проконсультируюсь с правительством и подниму вопрос о том, что делать с автомобилями, зарегистрированными в России, которые уже находятся здесь [в Эстонии]», — пригрозил он.

Еврокомиссия 10 сентября разъяснила правила применения действующих санкций, согласно которым въезд в страны ЕС на личных автомобилях, зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт. Представитель ЕК уточнил РБК, что каждая страна ЕС будет сама принимать решение, как исполнять санкции.

Власти Литвы, Латвии и Германии также заявили, что намерены следовать рекомендациям Еврокомиссии о запрете россиянам на въезд в страны ЕС на автомобилях с российскими номерами. А вот в Финляндии на такой шаг идти пока не готовы.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас заявил, что России необходимо принять жесткие зеркальные меры. «Цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта», — подчеркнул он.