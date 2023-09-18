Богомаз: при обстреле села Каменский Хутор Брянской области была ранена женщина

Брянский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села

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При обстреле села Каменский Хутор Брянской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.

«В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения», — написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, врачи оказывают ей медицинская помощь.

По словам главы региона, на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.

Село Каменский хутор находится в Климовском районе области на расстоянии 2 км от границы с Украиной.

Власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий со стороны ВСУ.

Сегодня, 18 сентября, при обстреле села Лемешовка в Брянской области повреждения получил зерносушильный комплекс, сообщал Богомаз.

9 сентября ВСУ обстреляли село Зерново. По данным главы региона, никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома.