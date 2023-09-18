Брянский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села
При обстреле села Каменский Хутор Брянской области была ранена местная жительница, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале.
«В результате обстрела снаряд попал в жилой дом, пострадала жительница села 1941 года рождения», — написал Богомаз. Он уточнил, что пострадавшую доставили в больницу, врачи оказывают ей медицинская помощь.
По словам главы региона, на месте обстрела работают оперативные и экстренные службы.
Село Каменский хутор находится в Климовском районе области на расстоянии 2 км от границы с Украиной.
Власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах территорий со стороны ВСУ.
Сегодня, 18 сентября, при обстреле села Лемешовка в Брянской области повреждения получил зерносушильный комплекс, сообщал Богомаз.
9 сентября ВСУ обстреляли село Зерново. По данным главы региона, никто не пострадал, повреждения получили два жилых дома.
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