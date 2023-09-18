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Взрывы при обстреле Лемешовки повредили зерносушильный комплекс

Богомаз: взрывы при обстреле Лемешовки повредили зерносушильный комплекс
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Военная операция на Украине

При обстреле села Лемешовка в Брянской области повреждения получил зерносушильный комплекс, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Лемешовка находится в 1 км от границы с Украиной.

4 сентября Богомаз сообщил, что в Севском районе сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.

«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он тогда. Были ли пострадавшие, глава региона не уточнил.
 

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Брянская область Александр Богомаз обстрел
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области

23 февраля 1961 года
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