Взрывы при обстреле Лемешовки повредили зерносушильный комплекс

При обстреле села Лемешовка в Брянской области повреждения получил зерносушильный комплекс, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«ВСУ обстреляли село Лемешовка Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела поврежден зерносушильный комплекс, хозяйственные помещения и трансформатор сельхозпредприятия», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, на месте работают оперативные службы.

Лемешовка находится в 1 км от границы с Украиной.

4 сентября Богомаз сообщил, что в Севском районе сотрудники погрануправления ФСБ и Минобороны пресекли попытку атаки украинской диверсионно-разведывательной группы.



«На месте боестолкновения обнаружены брошенные диверсантами вооружение и боеприпасы, в том числе иностранного производства», — написал он тогда. Были ли пострадавшие, глава региона не уточнил.

