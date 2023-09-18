Путин продлил введенное в 2014 году продовольственное эмбарго до конца 2024 года

Путин продлил антисанкции 2014 года до конца следующего года

Владимир Путин (Фото: Keystone Press Agency / Global Look Press)

Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на западные санкции до 31 декабря 2024 года. Новый указ продлевает срок действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году, он опубликован на портале правовой информации.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.

Правительству поручено обеспечить осуществление экономических мер.

Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские санкции, с тех пор его действие неоднократно продлевалось. В последний раз это произошло в октябре 2022 года, когда президент продлил действие ограничений до конца 2023 года.

Экономические ограничения стали ответом на санкции западных стран, введенные после присоединения Крыма к России. Москва ввела запрет на ввоз отдельных видов продовольствия и сырья. Под него, в частности, подпали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, сыры, молоко, фрукты, овощи и др. Список продуктов не раз пересматривался.