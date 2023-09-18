Путин продлил антисанкции 2014 года до конца следующего года
Президент России Владимир Путин продлил действие указа об ответных мерах на западные санкции до 31 декабря 2024 года. Новый указ продлевает срок действия продовольственного эмбарго, введенного в 2014 году, он опубликован на портале правовой информации.
«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», — сказано в документе.
Правительству поручено обеспечить осуществление экономических мер.
Продовольственное эмбарго было введено в 2014 году в ответ на антироссийские санкции, с тех пор его действие неоднократно продлевалось. В последний раз это произошло в октябре 2022 года, когда президент продлил действие ограничений до конца 2023 года.
Экономические ограничения стали ответом на санкции западных стран, введенные после присоединения Крыма к России. Москва ввела запрет на ввоз отдельных видов продовольствия и сырья. Под него, в частности, подпали говядина, свинина, мясо птицы, рыба, морепродукты, сыры, молоко, фрукты, овощи и др. Список продуктов не раз пересматривался.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года по итогам референдума. Страны Запада и Украина не признали его результаты и ввели против Москвы санкции. Киев считает полуостров оккупированным. Власти России неоднократно подчеркивали, что вопрос о статусе Крыма закрыт.
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