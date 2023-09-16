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Какие продукты россияне стали есть чаще, а какие — реже. Инфографика

Россияне стали чаще есть яйца, овощи, рыбу и мясо

Россияне дома стали чаще есть яйца (потребление нарастили на 2,99%), овощи и бахчевые (+3,06%), рыбу (+0,96%) и мясо (+0,5%), следует из бюллетеня Росстата «Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах Российской Федерации», с которым ознакомился РБК.

Какие продукты россияне стали есть чаще, а какие — реже. Инфографика

При этом фрукты и ягоды, молоко и картофель дома они стали есть меньше. Сильнее всего сократили потребление молодые семьи — от минус 8% до минус 22% по разным категориям продуктов.

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