В Финляндии арестован бизнесмен по обвинению в обходе антироссийских санкций

Главу двух финских компаний арестовали за обход антироссийских санкций

Габриэль Темин (Фото: из личного архива)

В Финляндии заключили под стражу предпринимателя, которого подозревают в поставках электроники в Россию в обход санкций, сообщил финский телерадиоканал Yle.

Гражданин Франции Габриэль Темин возглавляет в Финляндии компании Luminor и Siberica, которые попали в санкционный список США 14 августа.

По версии американских властей, Luminor и Siberica экспортировали в Россию электронику двойного назначения. В частности, камеры для беспилотников, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые батареи.

По данным Yle, на Темина и на эстонку Катрин Эстер Темин, которая занимала руководящий пост в Siberica, также наложили персональные санкции.

Уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу 18 сентября. «Суд посчитал арест оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела», — уточнил канал. В Yle добавили, что предприниматель отрицает свою вину.

США и Евросоюз неоднократно обещали усилить борьбу со способами обхода санкций против России.

По запросу США на Кипре 1 сентября задержали россиянина Артура Петрова. Его обвиняют в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. По данным американского Минюста, он работал в российской компании Electrocom, которая поставляла электронные компоненты в том числе в зону военной операции.