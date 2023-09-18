 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 сентября
EUR ЦБ: 103,09 (+0,06) Инвестиции, 16:50 Курс доллара на 19 сентября
USD ЦБ: 96,65 (+0,01) Инвестиции, 16:50
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 19:24
«Неудержимые 4»: все о предстоящей премьере Life, 19:22
Как заработать на «облачном» тренде. Пять реальных кейсов РБК и Yandex Cloud, 19:11
21 сентября пройдет третий ежегодный конгресс «ESG-Р (эволюция)» Новая экономика, 18:59
«ВТБ Мои Инвестиции» назвали топ облигаций после роста ставки ЦБ до 13% Инвестиции, 18:53
Чемпион Олимпиады Садулаев проиграл полуфинал ЧМ из-за травмы шеи Спорт, 18:51
Путин дал поручения по развитию строительной отрасли Недвижимость, 18:44
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лавров встретился с главой МИД Китая в Москве Политика, 18:35
В Эстонии заявили о разрешении скорым из России пересекать границу Политика, 18:34
Роналду в Тегеране встретили тысячи болельщиков. Видео Спорт, 18:29
Военная операция на Украине. Карта на 18 сентября Политика, 18:27
RUBIG вместо BIG-3: что предлагают отечественные консалтинговые компании Тренды, 18:26
Брянский губернатор сообщил о ранении женщины при обстреле села Политика, 18:22
Как получить ставку по вкладу выше ключевой: топ-5 вкладов со ставкой 13% и выше Инвестиции, 18:17
Война санкций ,  
0 

Главу двух финских компаний арестовали за обход антироссийских санкций

В Финляндии арестован бизнесмен по обвинению в обходе антироссийских санкций
Сюжет
Война санкций
Габриэль Темин
Габриэль Темин (Фото: из личного архива)

В Финляндии заключили под стражу предпринимателя, которого подозревают в поставках электроники в Россию в обход санкций, сообщил финский телерадиоканал Yle.

Гражданин Франции Габриэль Темин возглавляет в Финляндии компании Luminor и Siberica, которые попали в санкционный список США 14 августа.

По версии американских властей, Luminor и Siberica экспортировали в Россию электронику двойного назначения. В частности, камеры для беспилотников, высокопроизводительные оптические фильтры и литиевые батареи.

По данным Yle, на Темина и на эстонку Катрин Эстер Темин, которая занимала руководящий пост в Siberica, также наложили персональные санкции.

Уездный суд Восточной Уусимаа заключил Темина под стражу 18 сентября. «Суд посчитал арест оправданной мерой, которая не позволит подозреваемому уничтожить улики и повлиять на показания других фигурантов дела», — уточнил канал. В Yle добавили, что предприниматель отрицает свою вину.

США и Евросоюз неоднократно обещали усилить борьбу со способами обхода санкций против России. 

Читайте на РБК Pro
Индустрия на $15 трлн: как заработать на рынке путешествий
12 типов родителей, из-за которых ребенок теряет связь со своими эмоциями
Стоит ли покупать недвижимость в Казахстане: цены, доходность, подвохи
Популярный подсластитель могут признать опасным. Почему рынку все равно

По запросу США на Кипре 1 сентября задержали россиянина Артура Петрова. Его обвиняют в поставках микроэлектроники американского производства в Россию в обход санкций. По данным американского Минюста, он работал в российской компании Electrocom, которая поставляла электронные компоненты в том числе в зону военной операции.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Госсектор

Меры поддержки бизнеса от государства за август

СберПро Медиа Торговля

Барометр отрасли: «Торговля & торговая недвижимость»

СберПро Медиа Интересное

Три цифровых сдвига: как трансформация меняет бизнес-модели компаний

СберПро Медиа АПК

Управляемая доходность. Агрохолдинги созрели для цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных трендов. Электрокары, открытый банкинг и осознанное потребление

СберПро Медиа Транспорт

Новые маршруты и диверсификация: куда идёт российская логистика

СберПро Медиа Интересное

От стратегии к тактике. Как избежать рисков во время цифровой трансформации

СберПро Медиа Недвижимость

Лёгкие на подъём. Какие возможности есть у российского рынка индустриальной недвижимости

СберПро Медиа Интересное

Три ошибки цифровой трансформации

СберПро Медиа Интересное

Стабильность изменений: как быть лидером в трансформирующемся мире

Реклама, ПАО Сбербанк

Теги
Финляндия санкции против России заключение под стражу обход санкций арест
Материалы по теме
ООН опровергла помощь России в обходе санкций ради зерновой сделки
Политика
В ФРГ выдали ордер на арест россиянина, подозреваемого в обходе санкций
Политика
США обвинили россиянина в помощи Виктору Вексельбергу в обходе санкций
Политика