Песков заявил об отсутствии в Кремле кампании по вакцинации от гриппа

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Централизованной вакцинации от гриппа в Кремле нет, каждый сотрудник принимает решение самостоятельно. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает ТАСС.

«Какой-то общей кампании у нас нет, она никак не предусмотрена в данном случае. Каждый сотрудник имеет возможность поставить себе такие прививки. Централизованно никогда у нас не было», — ответил Песков на вопрос о вакцинации от гриппа в Кремле.

Вакцинировался ли от гриппа президент Владимир Путин, Пескову неизвестно. «[Привился ли] президент — не могу вам сказать», — заявил он.

В здании правительства России на Краснопресненской набережной в Москве с 18 сентября начали действовать ограничения для предотвращения распространения COVID-19, рассказали РБК два источника в правительстве. В частности, возобновилось использование масок, также будет сокращено количество посетителей и командировок сотрудников.

Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе правительства. «Решение принято в связи с сезонным ростом заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19. Временные ограничительные меры будут способствовать сохранению благоприятной эпидемиологической ситуации», — сказали в пресс-службе.

В Роспотребнадзоре сообщили РБК, что в отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19. «Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований», — добавили в ведомстве.