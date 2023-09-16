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Пандемия коронавируса ,  
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Минздрав поручил регионам готовиться к масочному режиму в больницах

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Пандемия коронавируса
Минздрав поручил регионам готовиться к возвращению масочного режима в больницах и сформировать необходимый запас лекарств от респираторных заболеваний. Ранее власти допускали локальные ограничения при росте случаев COVID-19
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Операштаб Минздрава России поручил регионам организовать подготовку к сезонному росту заболеваемости респираторными инфекциями, в том числе сформировать необходимый запас медикаментов, выстроить маршрутизацию пациентов, проработать усиление участковой и инфекционной службы и возможность введения масочного режима для врачей. Об этом сообщил РБК помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

По его словам, в России наблюдается определенный рост заболеваемости ОРВИ, связанный в том числе с возвращением из отпусков, началом занятий в школах. В то же время Кузнецов подчеркнул, что «в целом, эпидобстановка сегодня стабильная».

«Исходя из эпидситуации в конкретных регионах — в случае роста заболеваемости — вводить масочный режим в лечебных учреждениях для медицинского персонала. Это обычная противоэпидемической мера, направленная на защиту здоровья медработников и пациентов. Также в регионах начата вакцинация от гриппа — настоятельно рекомендуем гражданам ее пройти», — добавил помощник министра.

Ранее 16 сентября в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили РБК, что в отдельных российских учреждениях могут при необходимости временно ввести локальные ограничения на фоне осеннего роста заболеваемостью ОРВИ, гриппом и COVID-19. «Ограничительные меры, такие как, например, масочный режим, не планируются, если для этого не будет серьезных оснований. В учреждениях могут быть введены ограничения локального характера, на определенный период», — добавили в ведомстве.

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Теги
София Шошина, Илья Пламенев Илья Пламенев
COVID-19 Масочный режим регионы России Минздрав
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